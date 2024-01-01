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Список МФО, которые выдают онлайн займы

На этой странице представлены микрофинансовые организации, в которых можно оставить онлайн-заявку на получение быстрого займа. Микрозаймы выдаются под любые нужды и при желании можно найти предложения с беспроцентными займами.

Оформить заявку можно моментально, предварительно изучив все условия, после чего с вами свяжется представитель МФО для уточнения деталей.

Все МФО Без отказа Новые МФО С плохой КИ Со 100% одобрения По паспорту Без процентов
еКапуста
Срок: от 7 до 180 дней
от 100 до 30 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Организация предоставляет микрокредиты гражданам РФ больше 10 лет. Компания зарегистрирована в 2012 году, входит в число членов СРО «МиР». Преимущество работы с МФК – возможность оформить микрокредит без привязки карты банка за 10 минут из любого населенного пункта, расположенного на территории России.
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Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Русинтерфинанс». 2120754001243
Веббанкир
Срок: от 7 до 31 дней
от 3 000 до 30 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Компания представлена на рынке микрофинансовых услуг с 2012 года, считается одной из самых крупных и надежных поставщиков услуг. Общий портфель онлайн-микрозаймов организации значительно превышает показатели большинства конкурентов. Каждый год финансовое учреждение предоставляет больше 800 тысяч займов.
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Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Вэббанкир». 2120177002077
Целевые финансы
Срок: от 7 до 168 дней
от 5 000 до 100 000 руб.
Ставка: от 0,7% в день
Стремительно завоевывающая рынок компания, которая предлагает одни из самых выгодных условий для клиентов. Постоянные заемщики получают многочисленные бонусы, могут пользоваться более низкими процентными ставками при оформлении микрокредитов онлайн. Организация – член Микрофинансового Альянса «Институты развития малого и среднего бизнеса».
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Скела Мани". 2203045009784
Мир денег
Срок: от 5 до 30 дней
от 3 000 до 30 000 руб.
Ставка: от 0,85% в день
Работающая под именем ООО МКК «Вердон» микрофинансовая организация. Предоставляет займы преимущественно на небольшой срок. Оформление возможно онлайн в любое время суток. Компания входит в СРО «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса», отличается одним из самых высоких процентов одобренных заявок. Работа ведется исключительно через интернет
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Вердон». 1187847193896
Луна Займ
Срок: от 1 до 365 дней
от 2 000 до 100 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Организация предоставляет финансовую помощь онлайн при предоставлении всего одного документа. Для оформления займа не требуется посещать офис. Все необходимые действия можно выполнить на сайте. Компания занесена в Госреестр МФО ЦБ РФ, входит в число членов СРО «МиР».
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Стабильные финансы» . 1903045009345
Деньги Сразу
Срок: от 1 до 360 дней
от 1 000 до 100 000 руб.
Ставка: от 0,27% в день
Организация работает на рынке микрофинансовых услуг, всегда действует в строгом соответствии с законодательными нормами РФ. Общество в 2017 году включено в перечень микрофинансовых компаний, зарегистрированных в государственном реестре ЦБ РФ. К достижениям учреждения стоит причислить больше 700 тысяч клиентов, оформивших здесь займы. Потребители услуг организации проживают в 160 городах, в которых функционируют 282 пункта выдачи займов. И эти показатели постоянно растут.
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Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Скорость Финанс». 1703020008232
Забирай
Срок: от 5 до 30 дней
от 1 000 до 15 000 руб.
Ставка: от 1% в день
Крайне уважаемая в кругу людей, регулярно пользующихся заемными средствами, организация. Работает онлайн, предоставляет микрокредиты гражданам всех российских регионов. Компания быстро проверяет и оформляет заявки, устанавливает низкие требования к потенциальным заемщикам. Организации состоит в «Микрофинансовом Альянсе». Союз объединяет учреждения с безупречной репутацией, которые при оказании услуг работают исключительно в правовом поле.
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Забирай». 2103465009676
Привет, сосед
Срок: от 5 до 30 дней
от 3 000 до 30 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Небольшая, подающая большие надежды компания, которая специализируется на выдаче онлайн-займов физлицам. Услуги фирмы доступны жителям всех регионов Российской Федерации. Микрофинансовая компания не пользуется наземными пунктами, а процедура оформления займа полностью осуществляется онлайн. Организация состоит в СРО «Альянс».
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Триумвират». 2203045009920
Moneyman
Срок: от 5 до 126 дней
от 1 000 до 80 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Компания, которая первой в Российской Федерации полностью перешла в режим работы онлайн. Фирма присутствует в официальном реестре микрофинансовых организаций, работает с клиентами из любых городов, поселков и деревень страны. Для получения здесь займа жителю РФ необходим лишь интернет.
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Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Мани Мен». 2110177000478
Честное слово
Срок: от 10 до 60 дней
от 3 000 до 30 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Бренд зарегистрирован в 2013 году. Компания работает на рынке микрофинансовых услуг больше 10 лет и полностью соответствует своему названию. Десятки тысяч клиентов знают ее как надежного финансового партнера, заслужившего репутацию безупречным качеством услуг и привлекательными условиями кредитования. Организация включена в государственный реестр МФО, входит в объединение «МиР». Это позволяет потребителям услуг сохранять уверенность в безопасности сделки, пользоваться преимуществом прозрачных условий. Небольшие займы до зарплаты многие граждане оформляют именно в этой компании.
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Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Честное Слово». 651303045002916
Центрофинанс
Срок: от 1 до 900 дней
от 1 000 до 500 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Устойчивая к колебаниям на рынке компания с привлекательными условиями микрокредитования. Ориентируется на работу с частными лицами, обеспечивает быстрое рассмотрение заявок. Организация располагает 900+ офисами, действующими в 72 регионах РФ. Денежные средства предоставляются в долг с зачислением на карту или наличными в представительстве. Для оформления займа можно обратиться в любой из офисов или оставить заявку онлайн на сайте поставщика услуг.
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Центрофинанс Групп». 651303111004012
Грин мани
Срок: от 3 до 180 дней
от 2 000 до 100 000 руб.
Ставка: от 0,5% в день
Работает на российском рынке микрокредитования с 2015-го. За истекший период времени фирма выдала больше 300.000 займов. Компания входит в госреестр микрофинансовых организаций ЦБ РФ, участвует в СРО «Единство» (вошла в объединение в 2019 года). К сильным сторонам можно причислить высокий процент одобрения заявок, лояльное отношение к клиентам на всех этапах работы, возможность снижения процентных ставок для постоянных клиентов.
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Стабильные финансы». 1903045009345
СоваЗаем
Срок: от 3 до 720 дней
от 500 до 500 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Работает практически со всеми категориями граждан РФ, которые нуждаются в срочной финансовой помощи. Организация предоставляет микрозаймы на небольшой и длительный срок, находится в Государственном реестре микрофинансовых учреждений Центрального банка, состоит в объединении «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»).
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Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "Всегдазаем". 2003363009651
MFOBank
Срок: от 5 до 30 дней
от 3 000 до 30 000 руб.
Ставка: от 1% в день
Бренд принадлежит молодой и амбициозной компании «Балткредит», зарегистрированной в 2022 году. ООО МКК предоставляет совершеннолетним гражданам краткосрочные займы на любые цели. Заявки принимаются онлайн без перерывов и выходных, отличаются высокой вероятностью одобрения. Фирма состоит в СРО «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса»
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Балткредит». 2203140009817
Вивус
Срок: от 1 до 364 дней
от 3 000 до 100 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Бренд Vivus – собственность значимой международной финансовой организации 4finance Group, которая ведет свою деятельность в половине европейских стран, начиная с 2006 года. Компания постоянно осваивает новые рынки, стремится увеличить свое присутствие в РФ. Для достижения своих задач организация обеспечивает привлекательные условия кредитования, предъявляет не слишком строгие требования к заемщикам. Данная МФК внесена в реестр Центрального банка РФ в 2012-м.
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «4финанс». 3120177002032
Веб займ
Срок: от 7 до 30 дней
от 1 500 до 30 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Специализируется на выдаче срочных микрозаймов с подачей заявок онлайн. Оформление займа производится в любое время суток. Компания работает с клиентами из любых регионов РФ, входит в Союз микрофинансовых организаций «Единство».
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Академическая». 1903550009325
Белка кредит
Срок: от 7 до 30 дней
от 1 000 до 30 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Дата регистрации – 2016 год. Центральный офис находится в Самаре. Компания предоставляет срочные займы на ограниченный промежуток времени. Работа с организацией характеризуется высокой вероятностью одобрения заявки. Постоянные заемщики могут рассчитывать на существенное снижение процентной ставки за пользование кредитными ресурсами (до 30%)
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «КапиталЪ-НТ». 001603465007766
До Зарплаты
Срок: от 7 до 360 дней
от 2 000 до 100 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Компания действует с 2011 года, считается одной из самых крупных микрофинансовых организаций в РФ, состоит в государственном реестре Центробанка. Ей принадлежит больше 100 офисов в разных городах страны. Организация состоит в СРО «МиР».
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Союз 5». 001503140006946
Экспресс Деньги
Срок: от 1 до 168 дней
от 1 000 до 100 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Бренд зарегистрирован в 2009 году. Компания входит в число лидеров в сфере микрокредитования в России. Организация предоставляет взаймы небольшие суммы физическим лицам. В основном речь идет о финансовой помощи людям, которым не хватает денег до зарплаты, пенсии или стипендии. Компания получала награду «Привлекательный работодатель» от портала superjob.ru в 2014-2019 годах.
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Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ЭкспрессДеньги». 2120512002049
Надо денег
Срок: от 7 до 30 дней
от 1 000 до 30 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Предоставляет срочные микрозаймы с оформлением онлайн. Заявки обрабатываются круглосуточно. Требования отличаются невысокими требованиями к клиентам, средства при одобрении запроса мгновенно переводятся на карту клиента.
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Кватро». 1903550009364
Credit7
Срок: от 7 до 30 дней
от 1 000 до 30 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Молодая микрофинансовая компания, успевшая заслужить репутацию надежного поставщика услуг кредитования. Фирма работает с 2019 года, предоставляет краткосрочные займы физлицам. Организация принадлежит международному финансовому холдингу Aventus Group.
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Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Каппадокия». 1903475009492
Капиталина
Срок: от 1 до 30 дней
от 1 000 до 30 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Ведет свою деятельность с 2021 года. Компания предоставляет микрокредиты гражданам всех регионов России. Заявки принимаются онлайн без выходных. «Капиталина» внесена в госреестр МФО ЦБ РФ, входит в «Микрофинансовый Альянс».
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Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Капиталина». 2103392009665
Krediska
Срок: от 1 до 140 дней
от 1 000 до 50 000 руб.
Ставка: от 1% в день
Фирма ведет свою деятельность целиком онлайн, предлагает оформить микрозайм из любой точки мира. Запросы обрабатываются роботом считанные минуты, средства зачисляются на карту мгновенно. Уровень одобрения заявок превышает 98%. Компания состоит в СРО «МиР».
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Кредиска». 2103322009711
Отличные наличные
Срок: от 5 до 168 дней
от 1 000 до 80 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Компания зарегистрирована в 2011 году. Организации принадлежит больше 250 офисов в 70 регионах РФ. Один из крупнейших игроков на рынке микрофинансовых услуг, работающий с физическими лицами
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Финансовый супермаркет». 001503550007231
JoyMoney
Срок: от 1 до 150 дней
от 3 000 до 60 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Дата регистрации – 2014 год. Член СРО «МИР», компания с одними из самых привлекательных условий для клиентов. Постоянные заемщики получают бонусы, снижение процентной ставки.
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Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Джой Мани». 651403550005450
Cash To You
Срок: от 6 до 31 дней
от 500 до 30 000 руб.
Ставка: от 1% в день
Организация действует с 2019 года, состоит в СРО «МиР». Основная специализация – выдача микрозаймов на короткий срок. Целевая аудитория – работающие люди, которым не хватает средств до зарплаты. Приветствуются и другие категории клиентов.
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Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Кангария». 1904067009295
Микрозайм
Срок: от 1 до 168 дней
от 3 000 до 50 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Компания Микрозайм функционирует на территории России более 10 лет. Все это время бренд непрерывно развивается, занимая высокие позиции на микрофинансовом рынке. Деятельность компании ведется в соответствии с законом. Микрозайм состоит в Саморегулируемой организации Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса».
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Микрозайм». 2110323000091
Fin5
Срок: от 7 до 30 дней
от 3 000 до 30 000 руб.
Ставка: от 1% в день
Современный сервис для предоставления физическим лицам онлайн-займов на прозрачных условиях. Fin5 — это торговая марка ООО МКК “На личное+”. В 2020 году бренд попал в гос. реестр МФО и стал членом Союза “Микрофинансовый Альянс Институты развития малого и среднего бизнеса”.
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Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «На личное+». 2003336009529
Кредит Плюс
Срок: от 5 до 168 дней
от 1 000 до 70 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Проект относится к финансовой компании EcoFinance. Бренд работает на территории России с 13 мая 2015 года, состоит в государственном реестре МФО Центробанка РФ. Специализация компании - предоставление краткосрочных потребительских микрозаймов для физических лиц и их реструктуризации
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Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Экофинанс». 651503045006452
Колибри деньги
Срок: от 1 до 61 дней
от 2 000 до 100 000 руб.
Ставка: от 0,27% в день
С 2011 года компания осуществляла деятельность на территории Красноярского края. Непрерывное развитие позволило к 2020 году открыть онлайн офис, услугами которого могут воспользоваться жители любого города РФ. Заявки рассматриваются автоматически в течение нескольких секунд. Бренд является членом СРО “МиР”.
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Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Главный займ». 2110724000856
One Click Money
Срок: от 6 до 120 дней
от 500 до 50 000 руб.
Ставка: от 1% в день
Компания работает на рынке микрокредитования на территории РФ с 2015 года. Является членом Саморегулируемой организации “МиР” и состоит в государственном реестре МФО. Бренд специализируется на предоставлении срочных круглосуточных онлайн займов физическим лицам.
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Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания универсального финансирования». 001503760007126
Макс кредит
Срок: от 5 до 30 дней
от 3 000 до 30 000 руб.
Ставка: от 0,9% в день
Современный сервис кредитования физических лиц в режиме онлайн. Микрокредитная компания, выдающая займы от лица МКК “Макс.Кредит” и МКК “Твой.Кредит”. Приоритетная цель бренда - сделать деньги быстрыми и доступными, когда они особенно нужны.
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Твой.Кредит». 001503475006803
Финансовая розница
Срок: от 1 до 16 дней
от 1 000 до 30 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Компания выдает физическим лицам микрозаймы на прозрачных условиях без справок о доходах, поручителей и залога. Постоянные клиенты могут рассчитывать на индивидуальные условия кредитования.
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Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Финансовая розница». 1903045009126
Бери беру
Срок: от 5 до 30 дней
от 5 000 до 30 000 руб.
Ставка: от 1% в день
Специализация компании - выдача займов физическим лицам на любые нужды в режиме онлайн. Деятельность осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Бренд состоит в Саморегулируемой организации Союз “Микрофинансовый Альянс “Институты развития малого и среднего бизнеса”
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Бериберу». 2203392009805
Главфинанс
Срок: от 8 до 30 дней
от 3 000 до 30 000 руб.
Ставка: от 0,65% в день
Осуществляет свою деятельность на российском рынке онлайн займов с 2012 года. Состоит в реестре МФО Банка России и специализируется на выдаче краткосрочных микрозаймов через сеть Интернет.
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Главная Финансовая Компания». 2120323001658
Фаст Мани
Срок: от 7 до 540 дней
от 3 000 до 500 000 руб.
Ставка: от 0,97% в день
Компания занимается выдачей онлайн займов на карты любого банка РФ. У бренда широкая сеть из более чем 500 отделений на территории России. Является членом СРО “Единство”.
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Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Перигелий». 1803140008900
Аурус
Срок: от 1 до 360 дней
от 1 000 до 500 000 руб.
Ставка: от 0,16% в день
Молодая компания, работающая в сфере микрокредитования с 2020 года. Основная специализация - выдача онлайн займов до зарплаты или под залог авто. Является членом Саморегулируемой организации Союз “Микрофинансовый Альянс “Институты развития малого и среднего бизнеса”
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Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "АС АУРУС". 2004125009641
Ракета займ
Срок: от 1 до 98 дней
от 1 000 до 50 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Компания работает на рынке микрофинансирования с 2020 года. Все микрозаймы и прочие услуги, предоставляются через сеть Интернет. Основная специализация бренда - выдача краткосрочных займов на прозрачных условиях.
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «РАКЕТА-ОНЛАЙН» . 2003890009621
Монеза
Срок: от 5 до 35 дней
от 2 000 до 30 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Является членом международной финансовой группы TWINO, функционирующей с 2009 года. На данный момент бренд работает в России и еще пяти странах. При выдаче займов используются самые новые и современные решения в финансовой области и IT.
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Макро». 001603045007582
Kredito24
Срок: от 16 до 30 дней
от 2 000 до 15 000 руб.
Ставка: от 1% в день
Микрофинансовая компания из России, состоящая в немецком холдинге Kreditech Holding SSL GmbH. Специализируется на выдаче быстрых онлайн займов на карту клиента без скрытых комиссионных сборов. При оценке платежеспособности клиентов используются технологии, основанные на Big Data и системах Artificial Intelligence
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Кредито24». 651303552003006
Incognito
Срок: от 1 до 35 дней
от 1 000 до 30 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Политика компании - честное и открытое сотрудничество с клиентами при выдаче займов без звонков операторов и дополнительных справок. Использование современных технологий позволяет дистанционно решить финансовые вопросы через онлайн-сервис. Является членом Саморегулируемой организации Союза “Микрофинансовый Альянс “Институты развития малого и среднего бизнеса”
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Инкогнито кредит». 001503380006997
Езаем
Срок: от 5 до 35 дней
от 2 000 до 30 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Компания работает с 2012 года и входит в состав крупнейшего международного финансового конгломерата TWINO, имеющего филиалы в 5 странах (Польше, России, Латвии, Казахстане и Грузии)
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Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Веритас». 651303045003161
Фаст Финанс
Срок: от 1 до 31 дней
от 1 000 до 30 000 руб.
Ставка: от 1% в день
Крупная франшиза микрофинансовых компаний, работающих на территории РФ с 2010 года. На текущий момент в более чем 100 городах России открыто более 120 офисов. С 2013 года бренд работает по франчайзинговой системе. Состоит в Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций “Микрофинансирование и Развитие”
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Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Фаст Финанс». 2103045009717
Займер
Срок: от 7 до 365 дней
от 2 000 до 100 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Полностью автоматизированный сервис по выдаче онлайн займов без участия человека. Доступен круглосуточно в режиме 24/7 без перерывов и выходных. В основе работы сервиса лежит применение сверхскоростного робота ООО МФК “Займер”, способного анализировать свыше 1800 параметров заявки клиента и оперативно принимать решение о выдаче кредита
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Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Займер». 651303532004088
СМС Финанс
Срок: от 1 до 365 дней
от 3 000 до 100 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Один из лидеров на рынке онлайн-микрозаймов. Компания выдает мгновенные займы в любом городе РФ. Является членом Саморегулируемой организации Союз “Микрофинансовый Альянс “Институты развития малого и среднего бизнеса”
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «4финанс». 3120177002032
Миг Кредит
Срок: от 5 до 360 дней
от 3 000 до 100 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Компания состоит в государственном реестре МФО с 8 июля 2011 года. Специализация бренда - выдача займов физическим лицам по всей России. РА “Эксперт” называет МФК Миг Кредит одним из крупнейших игроков по отраслевым признакам
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Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «МигКредит». 2110177000037
Турбозайм
Срок: от 7 до 168 дней
от 3 000 до 100 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Компания работает на территории России с 2013 года и действует исключительно в рамках действующего законодательства. Состоит в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Бренд включен в группу компаний Eqvanta, работающих в сфере альтернативных финансов и финансовых технологий
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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Турбозайм». 651303045003951
Срочно деньги
Срок: от 1 до 180 дней
от 2 000 до 100 000 руб.
Ставка: от 0% в день
Финансовая компания, предоставляющая физическим лицам краткосрочные займы. Организация работает в наземных офисах обслуживания (открыты в разных регионах РФ) и онлайн. Бренд непрерывно развивается с 2010 года, специализируясь на выдаче краткосрочных микрозаймов
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Микрофинансовая организация, работающая с 2013 года. Компания позиционируется как инновационый бренд, использующий современные технологии для обеспечения высокой скорости выдачи займов и максимального комфорта заемщиков. На сегодняшний день - один из лидеров на рынке потребительского микрокредитования в России.
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МФО, которые предоставляют займы онлайн

С развитием информационных технологий на рынке микрофинансирования появились онлайн-займы, для оформления которых не требуется посещать офис МФО. Обслуживание заемщиков производится круглосуточно в дистанционном формате: клиент подает заявку на сайте компании, которая в большинстве случаев обрабатывается в автоматическом режиме, и при одобрении запроса получает деньги на банковскую карту или электронный кошелек.

На каких условиях МФО выдают деньги в долг онлайн

Обычно микрофинансовые организации предоставляют онлайн-микрозаймы в размере до 30 000 рублей на срок от нескольких дней до 1 месяца по ставке до 1% в день. Одобренная сумма и другие индивидуальные условия зависят от результатов проверки информации о заявителе, включая сведения о его кредитной истории.

Претендуют на получение более крупных займов постоянные клиенты МФК и МКК, которые ранее строго придерживались условий погашения долга.

В то же время новые заемщики при первом обращении в компанию нередко могут воспользоваться спецпредложением и получить микрозайм онлайн на льготных условиях под 0%. В этом случае размер микрокредита обычно составляет от 3 000-5 000 до 15 000 рублей. При своевременном погашении клиенту нужно будет вернуть в МФО только основной долг без процентов.

Требования к заявителям

МФК и МКК предъявляют минимальный набор требований:

  • Возраст не менее 18 лет (нижний возрастной порог может быть увеличен до 20-21 года по решению кредитора).
  • Гражданство РФ, постоянная (реже временная) регистрация на территории страны.
  • Отсутствие ограничений дееспособности, судимостей.
  • Стабильный источник дохода.

Для оформления займа онлайн потенциальному заемщику потребуется общегражданский паспорт, мобильный телефон для регистрации на сайте и банковская карта для получения денег.

Иногда помимо паспортных данных требуются фотографии документа или селфи с ним. Также в качестве дополнительного удостоверения личности некоторые кредиторы запрашивают второй документ на выбор: СНИЛС, ИНН, водительские права, пенсионное удостоверение и т.д.

Как получить онлайн-микрозайм на карту

Процедура удаленного оформления микрокредита на сайте МФО занимает всего несколько минут, но для подачи заявки на получение денег потенциальному заемщику сначала нужно выбрать микрофинансовую организацию.

Для удобства пользователей в списке на данной странице уже собраны все российские МФК и МКК, которые легально предоставляют услуги на рынке (внесены в реестр ЦБ РФ) и предлагают микрозаймы онлайн. Заявитель имеет возможность сравнить условия кредитования в разных МФК и МКК и подобрать наиболее подходящую под его требования компанию, после чего можно приступать к оформлению онлайн-займа:

  1. Перейти на официальный сайт кредитора и указать желаемые параметры микрокредита: сумму и срок погашения.
  2. Зарегистрироваться и заполнить анкету для получения заемных средств. Указать предпочтительный способ перечисления денег.
  3. Отправить онлайн-заявку на рассмотрение в МФО и дождаться ответа. Иногда эта процедура занимает всего 10-15 минут.
  4. При положительном решении ознакомиться с предложенными индивидуальными условиями, внимательно прочитать договор и подписать его при помощи кода из СМС.

Сделать это разрешается в течение 5 рабочих дней — столько дается потенциальному заемщику для принятия окончательного решения о получении займа. Финансовые обязательства перед кредитором возникнут у него только после подписания документа.

На первую страницу договора кредитор обязан выносить наиболее значимые условия кредитования: сумму, срок погашения, процентную ставку, размер переплаты и т.д. Общая стоимость онлайн-займа увеличивается за счет дополнительных платных услуг, например, страхования. Чтобы избежать ненужных расходов при погашении микрокредита нужно внимательно прочитать документ перед подписанием.

Особенности получения и возврата микрозайма

Для удобства клиентов микрофинансовые организации стараются предусмотреть несколько способов предоставления заемных средств. К наиболее востребованным относятся:

  • На банковскую карту. Подойдет практически любая именная карточка Visa, MasterCard или «Мир», оформленная в российском банке на имя заявителя. Деньги на карту зачисляются моментально.
  • На электронный кошелек. Например, Qiwi или ЮMoney. Зачисление, как правило, происходит в течение нескольких минут.
  • На счет в банке. Классический денежный перевод обрабатывается в срок до 3 рабочих дней и более, что не всегда устраивает тех, кто хочет быстро получить деньги.
  • Наличными. В офисе МФО или в пунктах обслуживания Контакт, Золотая Корона. При получении заемных средств потребуется предъявить паспорт.

Обычно те же способы подходят и для погашения задолженности, но при внесении платежей заемщику следует учитывать сроки зачисления денег и наличие комиссий за проведение операций. Как правило, эта информация содержится в договоре онлайн-займа. Также уточнить ее возможно напрямую у сотрудников МФК или МКК по номеру горячей линии.

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