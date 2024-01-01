Список МФО, которые выдают онлайн займы

еКапуста Срок: от 7 до 180 дней от 100 до 30 000 руб. Ставка: от 0% в день Организация предоставляет микрокредиты гражданам РФ больше 10 лет. Компания зарегистрирована в 2012 году, входит в число членов СРО «МиР». Преимущество работы с МФК – возможность оформить микрокредит без привязки карты банка за 10 минут из любого населенного пункта, расположенного на территории России. Получить займ Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Русинтерфинанс». 2120754001243

Веббанкир Срок: от 7 до 31 дней от 3 000 до 30 000 руб. Ставка: от 0% в день Компания представлена на рынке микрофинансовых услуг с 2012 года, считается одной из самых крупных и надежных поставщиков услуг. Общий портфель онлайн-микрозаймов организации значительно превышает показатели большинства конкурентов. Каждый год финансовое учреждение предоставляет больше 800 тысяч займов. Получить займ Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Вэббанкир». 2120177002077

Целевые финансы Срок: от 7 до 168 дней от 5 000 до 100 000 руб. Ставка: от 0,7% в день Стремительно завоевывающая рынок компания, которая предлагает одни из самых выгодных условий для клиентов. Постоянные заемщики получают многочисленные бонусы, могут пользоваться более низкими процентными ставками при оформлении микрокредитов онлайн. Организация – член Микрофинансового Альянса «Институты развития малого и среднего бизнеса». Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Скела Мани". 2203045009784

Мир денег Срок: от 5 до 30 дней от 3 000 до 30 000 руб. Ставка: от 0,85% в день Работающая под именем ООО МКК «Вердон» микрофинансовая организация. Предоставляет займы преимущественно на небольшой срок. Оформление возможно онлайн в любое время суток. Компания входит в СРО «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса», отличается одним из самых высоких процентов одобренных заявок. Работа ведется исключительно через интернет Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Вердон». 1187847193896

Луна Займ Срок: от 1 до 365 дней от 2 000 до 100 000 руб. Ставка: от 0% в день Организация предоставляет финансовую помощь онлайн при предоставлении всего одного документа. Для оформления займа не требуется посещать офис. Все необходимые действия можно выполнить на сайте. Компания занесена в Госреестр МФО ЦБ РФ, входит в число членов СРО «МиР». Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Стабильные финансы» . 1903045009345

Деньги Сразу Срок: от 1 до 360 дней от 1 000 до 100 000 руб. Ставка: от 0,27% в день Организация работает на рынке микрофинансовых услуг, всегда действует в строгом соответствии с законодательными нормами РФ. Общество в 2017 году включено в перечень микрофинансовых компаний, зарегистрированных в государственном реестре ЦБ РФ. К достижениям учреждения стоит причислить больше 700 тысяч клиентов, оформивших здесь займы. Потребители услуг организации проживают в 160 городах, в которых функционируют 282 пункта выдачи займов. И эти показатели постоянно растут. Получить займ Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Скорость Финанс». 1703020008232

Забирай Срок: от 5 до 30 дней от 1 000 до 15 000 руб. Ставка: от 1% в день Крайне уважаемая в кругу людей, регулярно пользующихся заемными средствами, организация. Работает онлайн, предоставляет микрокредиты гражданам всех российских регионов. Компания быстро проверяет и оформляет заявки, устанавливает низкие требования к потенциальным заемщикам. Организации состоит в «Микрофинансовом Альянсе». Союз объединяет учреждения с безупречной репутацией, которые при оказании услуг работают исключительно в правовом поле. Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Забирай». 2103465009676

Привет, сосед Срок: от 5 до 30 дней от 3 000 до 30 000 руб. Ставка: от 0% в день Небольшая, подающая большие надежды компания, которая специализируется на выдаче онлайн-займов физлицам. Услуги фирмы доступны жителям всех регионов Российской Федерации. Микрофинансовая компания не пользуется наземными пунктами, а процедура оформления займа полностью осуществляется онлайн. Организация состоит в СРО «Альянс». Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Триумвират». 2203045009920

Moneyman Срок: от 5 до 126 дней от 1 000 до 80 000 руб. Ставка: от 0% в день Компания, которая первой в Российской Федерации полностью перешла в режим работы онлайн. Фирма присутствует в официальном реестре микрофинансовых организаций, работает с клиентами из любых городов, поселков и деревень страны. Для получения здесь займа жителю РФ необходим лишь интернет. Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Мани Мен». 2110177000478

Честное слово Срок: от 10 до 60 дней от 3 000 до 30 000 руб. Ставка: от 0% в день Бренд зарегистрирован в 2013 году. Компания работает на рынке микрофинансовых услуг больше 10 лет и полностью соответствует своему названию. Десятки тысяч клиентов знают ее как надежного финансового партнера, заслужившего репутацию безупречным качеством услуг и привлекательными условиями кредитования. Организация включена в государственный реестр МФО, входит в объединение «МиР». Это позволяет потребителям услуг сохранять уверенность в безопасности сделки, пользоваться преимуществом прозрачных условий. Небольшие займы до зарплаты многие граждане оформляют именно в этой компании. Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Честное Слово». 651303045002916

Центрофинанс Срок: от 1 до 900 дней от 1 000 до 500 000 руб. Ставка: от 0% в день Устойчивая к колебаниям на рынке компания с привлекательными условиями микрокредитования. Ориентируется на работу с частными лицами, обеспечивает быстрое рассмотрение заявок. Организация располагает 900+ офисами, действующими в 72 регионах РФ. Денежные средства предоставляются в долг с зачислением на карту или наличными в представительстве. Для оформления займа можно обратиться в любой из офисов или оставить заявку онлайн на сайте поставщика услуг. Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Центрофинанс Групп». 651303111004012

Грин мани Срок: от 3 до 180 дней от 2 000 до 100 000 руб. Ставка: от 0,5% в день Работает на российском рынке микрокредитования с 2015-го. За истекший период времени фирма выдала больше 300.000 займов. Компания входит в госреестр микрофинансовых организаций ЦБ РФ, участвует в СРО «Единство» (вошла в объединение в 2019 года). К сильным сторонам можно причислить высокий процент одобрения заявок, лояльное отношение к клиентам на всех этапах работы, возможность снижения процентных ставок для постоянных клиентов. Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Стабильные финансы». 1903045009345

СоваЗаем Срок: от 3 до 720 дней от 500 до 500 000 руб. Ставка: от 0% в день Работает практически со всеми категориями граждан РФ, которые нуждаются в срочной финансовой помощи. Организация предоставляет микрозаймы на небольшой и длительный срок, находится в Государственном реестре микрофинансовых учреждений Центрального банка, состоит в объединении «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»). Получить займ Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "Всегдазаем". 2003363009651

MFOBank Срок: от 5 до 30 дней от 3 000 до 30 000 руб. Ставка: от 1% в день Бренд принадлежит молодой и амбициозной компании «Балткредит», зарегистрированной в 2022 году. ООО МКК предоставляет совершеннолетним гражданам краткосрочные займы на любые цели. Заявки принимаются онлайн без перерывов и выходных, отличаются высокой вероятностью одобрения. Фирма состоит в СРО «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Балткредит». 2203140009817

Вивус Срок: от 1 до 364 дней от 3 000 до 100 000 руб. Ставка: от 0% в день Бренд Vivus – собственность значимой международной финансовой организации 4finance Group, которая ведет свою деятельность в половине европейских стран, начиная с 2006 года. Компания постоянно осваивает новые рынки, стремится увеличить свое присутствие в РФ. Для достижения своих задач организация обеспечивает привлекательные условия кредитования, предъявляет не слишком строгие требования к заемщикам. Данная МФК внесена в реестр Центрального банка РФ в 2012-м. Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «4финанс». 3120177002032

Веб займ Срок: от 7 до 30 дней от 1 500 до 30 000 руб. Ставка: от 0% в день Специализируется на выдаче срочных микрозаймов с подачей заявок онлайн. Оформление займа производится в любое время суток. Компания работает с клиентами из любых регионов РФ, входит в Союз микрофинансовых организаций «Единство». Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Академическая». 1903550009325

Белка кредит Срок: от 7 до 30 дней от 1 000 до 30 000 руб. Ставка: от 0% в день Дата регистрации – 2016 год. Центральный офис находится в Самаре. Компания предоставляет срочные займы на ограниченный промежуток времени. Работа с организацией характеризуется высокой вероятностью одобрения заявки. Постоянные заемщики могут рассчитывать на существенное снижение процентной ставки за пользование кредитными ресурсами (до 30%) Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «КапиталЪ-НТ». 001603465007766

До Зарплаты Срок: от 7 до 360 дней от 2 000 до 100 000 руб. Ставка: от 0% в день Компания действует с 2011 года, считается одной из самых крупных микрофинансовых организаций в РФ, состоит в государственном реестре Центробанка. Ей принадлежит больше 100 офисов в разных городах страны. Организация состоит в СРО «МиР». Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Союз 5». 001503140006946

Экспресс Деньги Срок: от 1 до 168 дней от 1 000 до 100 000 руб. Ставка: от 0% в день Бренд зарегистрирован в 2009 году. Компания входит в число лидеров в сфере микрокредитования в России. Организация предоставляет взаймы небольшие суммы физическим лицам. В основном речь идет о финансовой помощи людям, которым не хватает денег до зарплаты, пенсии или стипендии. Компания получала награду «Привлекательный работодатель» от портала superjob.ru в 2014-2019 годах. Получить займ Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ЭкспрессДеньги». 2120512002049

Надо денег Срок: от 7 до 30 дней от 1 000 до 30 000 руб. Ставка: от 0% в день Предоставляет срочные микрозаймы с оформлением онлайн. Заявки обрабатываются круглосуточно. Требования отличаются невысокими требованиями к клиентам, средства при одобрении запроса мгновенно переводятся на карту клиента. Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Кватро». 1903550009364

Credit7 Срок: от 7 до 30 дней от 1 000 до 30 000 руб. Ставка: от 0% в день Молодая микрофинансовая компания, успевшая заслужить репутацию надежного поставщика услуг кредитования. Фирма работает с 2019 года, предоставляет краткосрочные займы физлицам. Организация принадлежит международному финансовому холдингу Aventus Group. Получить займ Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Каппадокия». 1903475009492

Капиталина Срок: от 1 до 30 дней от 1 000 до 30 000 руб. Ставка: от 0% в день Ведет свою деятельность с 2021 года. Компания предоставляет микрокредиты гражданам всех регионов России. Заявки принимаются онлайн без выходных. «Капиталина» внесена в госреестр МФО ЦБ РФ, входит в «Микрофинансовый Альянс». Получить займ Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Капиталина». 2103392009665

Krediska Срок: от 1 до 140 дней от 1 000 до 50 000 руб. Ставка: от 1% в день Фирма ведет свою деятельность целиком онлайн, предлагает оформить микрозайм из любой точки мира. Запросы обрабатываются роботом считанные минуты, средства зачисляются на карту мгновенно. Уровень одобрения заявок превышает 98%. Компания состоит в СРО «МиР». Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Кредиска». 2103322009711

Отличные наличные Срок: от 5 до 168 дней от 1 000 до 80 000 руб. Ставка: от 0% в день Компания зарегистрирована в 2011 году. Организации принадлежит больше 250 офисов в 70 регионах РФ. Один из крупнейших игроков на рынке микрофинансовых услуг, работающий с физическими лицами Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Финансовый супермаркет». 001503550007231

JoyMoney Срок: от 1 до 150 дней от 3 000 до 60 000 руб. Ставка: от 0% в день Дата регистрации – 2014 год. Член СРО «МИР», компания с одними из самых привлекательных условий для клиентов. Постоянные заемщики получают бонусы, снижение процентной ставки. Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Джой Мани». 651403550005450

Cash To You Срок: от 6 до 31 дней от 500 до 30 000 руб. Ставка: от 1% в день Организация действует с 2019 года, состоит в СРО «МиР». Основная специализация – выдача микрозаймов на короткий срок. Целевая аудитория – работающие люди, которым не хватает средств до зарплаты. Приветствуются и другие категории клиентов. Получить займ Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Кангария». 1904067009295

Микрозайм Срок: от 1 до 168 дней от 3 000 до 50 000 руб. Ставка: от 0% в день Компания Микрозайм функционирует на территории России более 10 лет. Все это время бренд непрерывно развивается, занимая высокие позиции на микрофинансовом рынке. Деятельность компании ведется в соответствии с законом. Микрозайм состоит в Саморегулируемой организации Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса». Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Микрозайм». 2110323000091

Fin5 Срок: от 7 до 30 дней от 3 000 до 30 000 руб. Ставка: от 1% в день Современный сервис для предоставления физическим лицам онлайн-займов на прозрачных условиях. Fin5 — это торговая марка ООО МКК “На личное+”. В 2020 году бренд попал в гос. реестр МФО и стал членом Союза “Микрофинансовый Альянс Институты развития малого и среднего бизнеса”. Получить займ Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «На личное+». 2003336009529

Кредит Плюс Срок: от 5 до 168 дней от 1 000 до 70 000 руб. Ставка: от 0% в день Проект относится к финансовой компании EcoFinance. Бренд работает на территории России с 13 мая 2015 года, состоит в государственном реестре МФО Центробанка РФ. Специализация компании - предоставление краткосрочных потребительских микрозаймов для физических лиц и их реструктуризации Получить займ Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «Экофинанс». 651503045006452

Колибри деньги Срок: от 1 до 61 дней от 2 000 до 100 000 руб. Ставка: от 0,27% в день С 2011 года компания осуществляла деятельность на территории Красноярского края. Непрерывное развитие позволило к 2020 году открыть онлайн офис, услугами которого могут воспользоваться жители любого города РФ. Заявки рассматриваются автоматически в течение нескольких секунд. Бренд является членом СРО “МиР”. Получить займ Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Главный займ». 2110724000856

One Click Money Срок: от 6 до 120 дней от 500 до 50 000 руб. Ставка: от 1% в день Компания работает на рынке микрокредитования на территории РФ с 2015 года. Является членом Саморегулируемой организации “МиР” и состоит в государственном реестре МФО. Бренд специализируется на предоставлении срочных круглосуточных онлайн займов физическим лицам. Получить займ Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания универсального финансирования». 001503760007126

Макс кредит Срок: от 5 до 30 дней от 3 000 до 30 000 руб. Ставка: от 0,9% в день Современный сервис кредитования физических лиц в режиме онлайн. Микрокредитная компания, выдающая займы от лица МКК “Макс.Кредит” и МКК “Твой.Кредит”. Приоритетная цель бренда - сделать деньги быстрыми и доступными, когда они особенно нужны. Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Твой.Кредит». 001503475006803

Финансовая розница Срок: от 1 до 16 дней от 1 000 до 30 000 руб. Ставка: от 0% в день Компания выдает физическим лицам микрозаймы на прозрачных условиях без справок о доходах, поручителей и залога. Постоянные клиенты могут рассчитывать на индивидуальные условия кредитования. Получить займ Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Финансовая розница». 1903045009126

Бери беру Срок: от 5 до 30 дней от 5 000 до 30 000 руб. Ставка: от 1% в день Специализация компании - выдача займов физическим лицам на любые нужды в режиме онлайн. Деятельность осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Бренд состоит в Саморегулируемой организации Союз “Микрофинансовый Альянс “Институты развития малого и среднего бизнеса” Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Бериберу». 2203392009805

Главфинанс Срок: от 8 до 30 дней от 3 000 до 30 000 руб. Ставка: от 0,65% в день Осуществляет свою деятельность на российском рынке онлайн займов с 2012 года. Состоит в реестре МФО Банка России и специализируется на выдаче краткосрочных микрозаймов через сеть Интернет. Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Главная Финансовая Компания». 2120323001658

Фаст Мани Срок: от 7 до 540 дней от 3 000 до 500 000 руб. Ставка: от 0,97% в день Компания занимается выдачей онлайн займов на карты любого банка РФ. У бренда широкая сеть из более чем 500 отделений на территории России. Является членом СРО “Единство”. Получить займ Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Перигелий». 1803140008900

Аурус Срок: от 1 до 360 дней от 1 000 до 500 000 руб. Ставка: от 0,16% в день Молодая компания, работающая в сфере микрокредитования с 2020 года. Основная специализация - выдача онлайн займов до зарплаты или под залог авто. Является членом Саморегулируемой организации Союз “Микрофинансовый Альянс “Институты развития малого и среднего бизнеса” Получить займ Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "АС АУРУС". 2004125009641

Ракета займ Срок: от 1 до 98 дней от 1 000 до 50 000 руб. Ставка: от 0% в день Компания работает на рынке микрофинансирования с 2020 года. Все микрозаймы и прочие услуги, предоставляются через сеть Интернет. Основная специализация бренда - выдача краткосрочных займов на прозрачных условиях. Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «РАКЕТА-ОНЛАЙН» . 2003890009621

Монеза Срок: от 5 до 35 дней от 2 000 до 30 000 руб. Ставка: от 0% в день Является членом международной финансовой группы TWINO, функционирующей с 2009 года. На данный момент бренд работает в России и еще пяти странах. При выдаче займов используются самые новые и современные решения в финансовой области и IT. Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Макро». 001603045007582

Kredito24 Срок: от 16 до 30 дней от 2 000 до 15 000 руб. Ставка: от 1% в день Микрофинансовая компания из России, состоящая в немецком холдинге Kreditech Holding SSL GmbH. Специализируется на выдаче быстрых онлайн займов на карту клиента без скрытых комиссионных сборов. При оценке платежеспособности клиентов используются технологии, основанные на Big Data и системах Artificial Intelligence Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Кредито24». 651303552003006

Incognito Срок: от 1 до 35 дней от 1 000 до 30 000 руб. Ставка: от 0% в день Политика компании - честное и открытое сотрудничество с клиентами при выдаче займов без звонков операторов и дополнительных справок. Использование современных технологий позволяет дистанционно решить финансовые вопросы через онлайн-сервис. Является членом Саморегулируемой организации Союза “Микрофинансовый Альянс “Институты развития малого и среднего бизнеса” Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Инкогнито кредит». 001503380006997

Езаем Срок: от 5 до 35 дней от 2 000 до 30 000 руб. Ставка: от 0% в день Компания работает с 2012 года и входит в состав крупнейшего международного финансового конгломерата TWINO, имеющего филиалы в 5 странах (Польше, России, Латвии, Казахстане и Грузии) Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Веритас». 651303045003161

Фаст Финанс Срок: от 1 до 31 дней от 1 000 до 30 000 руб. Ставка: от 1% в день Крупная франшиза микрофинансовых компаний, работающих на территории РФ с 2010 года. На текущий момент в более чем 100 городах России открыто более 120 офисов. С 2013 года бренд работает по франчайзинговой системе. Состоит в Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций “Микрофинансирование и Развитие” Получить займ Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Фаст Финанс». 2103045009717

Займер Срок: от 7 до 365 дней от 2 000 до 100 000 руб. Ставка: от 0% в день Полностью автоматизированный сервис по выдаче онлайн займов без участия человека. Доступен круглосуточно в режиме 24/7 без перерывов и выходных. В основе работы сервиса лежит применение сверхскоростного робота ООО МФК “Займер”, способного анализировать свыше 1800 параметров заявки клиента и оперативно принимать решение о выдаче кредита Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Займер». 651303532004088

СМС Финанс Срок: от 1 до 365 дней от 3 000 до 100 000 руб. Ставка: от 0% в день Один из лидеров на рынке онлайн-микрозаймов. Компания выдает мгновенные займы в любом городе РФ. Является членом Саморегулируемой организации Союз “Микрофинансовый Альянс “Институты развития малого и среднего бизнеса” Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «4финанс». 3120177002032

Миг Кредит Срок: от 5 до 360 дней от 3 000 до 100 000 руб. Ставка: от 0% в день Компания состоит в государственном реестре МФО с 8 июля 2011 года. Специализация бренда - выдача займов физическим лицам по всей России. РА “Эксперт” называет МФК Миг Кредит одним из крупнейших игроков по отраслевым признакам Получить займ Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «МигКредит». 2110177000037

Турбозайм Срок: от 7 до 168 дней от 3 000 до 100 000 руб. Ставка: от 0% в день Компания работает на территории России с 2013 года и действует исключительно в рамках действующего законодательства. Состоит в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Бренд включен в группу компаний Eqvanta, работающих в сфере альтернативных финансов и финансовых технологий Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Турбозайм». 651303045003951

Срочно деньги Срок: от 1 до 180 дней от 2 000 до 100 000 руб. Ставка: от 0% в день Финансовая компания, предоставляющая физическим лицам краткосрочные займы. Организация работает в наземных офисах обслуживания (открыты в разных регионах РФ) и онлайн. Бренд непрерывно развивается с 2010 года, специализируясь на выдаче краткосрочных микрозаймов Получить займ Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Срочноденьги». 2110552000304